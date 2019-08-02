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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi’de silahlı kavga: 1 yaralı

Sultangazi’de silahlı kavga: 1 yaralı

-Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Hastane Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

--vatandaş röp
--Olay yeri inceleme ekipleri detay
--Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL )- Vurulan şahsa ilk müdahaleyi sığındığı iş yerinde vatandaşlar yaptı İSTANBUL

- Sultangazi’de meydana gelen silahlı kavgada kurşunların hedefi olan 1 kişi yaralandı. Yaralı şahsa ilk müdahaleyi sığındığı iş yerinde vatandaşlar yaptı. Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfenin önünde karşılaşan 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.
Kavganın büyümesi üzerine silahını çeken şüpheli şahıs, ismi öğrenilemeyen bir kişiyi 3 yerinden yaraladı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan şahıs, yaklaşık 20 metre ilerideki bir ayakkabı dükkanına sığındı. Kanaması olan yaralıya ilk müdahaleyi oradaki vatandaşlar yaptı. "Can havliyle gelip dükkanın içine girdi" Yaralı bir şekilde dükkanına sığınan kişiye ilk yardımı yapan Bülent Sert o anları anlatarak, "Ayakkabı dükkanım var. Kahvenin önünde birisi vuruluyor. Can havliyle gelip dükkanın içine girdi. Müdahale ettik, daha sonra ambulans çağırdı arkadaşlar. Bilinci yerindeydi, kanaması vardı" dedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 3 el kurşun isabet eden yaralının sağlık durumu bilinmezken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalar başladı.

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