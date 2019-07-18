Sultangazi’de sahte ayakkabı imalathanesine baskın: 7 gözaltı

-Gözaltılar

-Ayakkabılara el konulması

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- İmalathane çalışanlarıyla polis arasında arbede yaşandı İSTANBUL



- Sultangazi’de sahte ayakkabı imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi.

Operasyonda polise karşı koyan 7 kişi gözaltına alındı. Polisle çalışanlar arasında arbede yaşanırken, ünlü markaların da taklit edildiği sahte ayakkabılara da el konuldu. Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahte ayakkabı imalatı yapan bir iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

Arama için iş yerine gelen polise iş yeri çalışanları karşı koyarak zorluk çıkardı. Çevredeki kalabalığın da karıştığı kargaşada polis ekipleri fiziksel müdahaleye maruz kaldı. Bunun üzerine müdahale eden polis ekipleri, kalabalığı kısa sürede dağıttı.

Polis ekiplerine karşı koyan 7 kişi de gözaltına aldı. Binlerce kutu sahte ayakkabıya el konuldu Yaşanan arbedenin kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri gözetiminde iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada içeride binlerce kutu sahte ayakkabı bulundu. Ünlü markaların taklit edildiği sahte ayakkabılara polis tarafından el konuldu.

