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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi'de hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

Sultangazi'de hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

- Hırsızlık anıSultangazi'de hırsızlık operasyonu - Kamyonetten cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Sultangazi’de kamyonet içerisinden cep telefonu çalma anları güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheli tutuklandı.Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde bir kamyonet içerisinde cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Ömer E. ve Yaşar T'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Kimlik sorguları yapılan şüphelilerden Ömer E'nin 11 Yaşar T'nin ise 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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