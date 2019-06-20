Sultangazi’de elektrik kabloları böyle patladı



- Sultangazi’de kopan yüksek gerilimli elektrik kablolarının patlaması paniğe neden oldu. Olay, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi’nde bulunan sanayi bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, sanayi bölgesinde bulunan dükkanların aşırı yüklenmesi sonucu elektrik kablosu yandı. Yanan yüksek gerilimli elektrik kablosunun kopması üzerine patlamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine elektrik ekipleri olay yerine gelerek kopan kabloyu değiştirirken, yaşanan o anlar paniğe neden oldu. Yaşanan korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

