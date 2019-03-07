Sultangazi’de bir kişi sokak ortasında bacaklarından vuruldu

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

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( İSTANBUL )- Sokak ortasındaki silahlı saldırıda ‘Patron’ iddiası İSTANBUL



- Sultangazi’de 16 yıldır çalıştığı tekstil atölyesindeki patronuyla husumeti olan Yaşar A., silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen Yaşar A., “Kimin yaptığını biliyorum” dedi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 101. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 16 yıl birlikte çalıştığı teksti atölyesindeki patronuyla husumetli olan Yaşar A., sabah işe gitmek için evinden çıktı. Bu sırada Yaşar A., sokak üzerinde yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde bacaklarından iki kurşunla vurulan Yaşar A.,’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak, inceleme başlattı. Yaralı Yaşar A.,’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. “Büyük ihtimal patronum vurdurttu dedi” Yaralının bacaklarından vurulduğunu ifade eden Mustafa Muthaf, “İki el silah sesi geldi. Balkondan baktığımda Yaşar isminde bir arkadaşın bacaklarından vurulduğunu gördüm. Kendisine neden olduğunu sorduğumda alacak verecek meselesi dedi.

Büyük ihtimal patronum vurdurdu dedi.

Sonra ambulans aldı hastaneye götürdü” diye konuştu.



