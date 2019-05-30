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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi’de 2 katlı binada yangın çıktı

Sultangazi’de 2 katlı binada yangın çıktı

Yangından görüntü

Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin çalışması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Binanın üst kısmında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi İSTANBUL

- Sultangazi’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan bir evin bodrum katında yangın çıktı. İçeride bulunan vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, binanın üst kısmında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 2248 Sokak’ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan binanın bodrum katında kaynak yapılırken ateş eşyalara sıçradı. Koltukların tutuşmasıyla alev alan eşyalar yanmaya başladı.
Evde bulunan vatandaşlar panik içinde dışarı çıktı. Evden yükselen yoğun dumanlar mahalleyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Öte yandan, bina kentsel dönüşüme gireceği için üst katında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
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