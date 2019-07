Sultangazi Belediyesi’nden bilinçlendirme eğitimleri

-Başkan Dursun röportajı

- Sultangazi Belediyesi, ilçeye kazandırılan Deprem Eğitim Parkı’nda düzenlenen simülasyon destekli eğitimle doğal afetler hakkında çocukları bilinçlendirdi. Deprem hakkında bilinçlenen çocuklar Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı’nda da trafik kurallarını öğrendi. Trafik emniyeti ve deprem bilinci çağımızın en önemli sorunları arasında yer alıyor. Günlük yaşamın her safhasında trafikle iç içe olunması, trafik kuralları konusunda bilinçlenmenin önemini artırırken, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması da deprem konusundaki bilinçlenmenin önemini artırmakta. Sultangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Deprem Eğitim Parkı, doğal afetler hakkında çocukları bilinçlendirirken, Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı da gelecek nesillere trafik kurallarını öğretiyor. Simülasyonlu deprem eğitimi Toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerinde bulunan Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı içerisinde bulunan deprem eğitim binasına kurulan özel simülatörle öğrencilerin olası bir deprem halinde ne yapmaları gerektiği konusunda bilgiler aktarılıyor. Deprem sırasında yapılması gerekenler eğitimciler tarafından anlatıldıktan sonra, 7.4 büyüklüğündeki bir depreme göre ayarlanan simülatörde, sınıfta veya evde depreme yakalananların yapması gerekenler uygulamalı olarak gösteriliyor. Uygulamalı trafik eğitim parkı eğitimi Bilinçli ve eğitimli bir nesil oluşturmak amacıyla Habibler Mahallesi’nde yapılan Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı’nda, yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, bisiklet yolları, yaya geçitleri, hemzemin geçit, yaya kaldırımları, eğitim pisti, üst geçit ile eğitim laboratuvarı bulunuyor. Çocuklara akülü araçlar eşliğinde trafik polisleri tarafından teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor. “Deprem simülatörüyle birlikte eğitim çalışmaları yapıyoruz” Deprem Eğitim Parkı’nda düzenlenen bilinçlendirme programına katılarak çocuklarla bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün burada depreme karşı daha bilinçli halde olmak, depremle ilgili halkı bilinçlendirme adına, çocukları bilinçlendirme adına deprem eğitim binamızdayız. Bu binamızın içerisinde bir de deprem simülatörümüz var. Deprem simülatörüyle birlikte hem öğrencimize, hem de halkımıza depremin ne olduğunu, deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirme eğitim çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“Biz Marmara Depremi’yle depremin biraz daha farkında olduk” Türkiye için Marmara Depremi’nin çok önemli olduğunu belirten Başkan Dursun, “17 Ağustos yaklaşıyor. Marmara Deprem’i ülkemizde çok büyük bir acı yaşatmıştı hepimize. Çok fazla vefat eden ve yaralanan insan olmuştu. Esasında biz Marmara Depremi’yle depremin biraz daha farkında olduk. Ondan sonra ülkemizde birçok düzenleme yapıldı. Özellikle deprem yönetmeliği konusunda ciddi bir çalışma yapıldı. Biz burada şunu amaçlıyoruz. Hem öğrencilerimiz depremle nasıl yaşamaları gerektiğini, depreme nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğinin farkında olsunlar diye çalışmalar yapıyoruz. Kaçınılmaz olan depreme karşı neler yapabiliriz, nasıl daha az zarar görebiliriz bunlarla ilgili eğitimler vermek zorundayız. Bu eğitimleri burada Deprem Eğitim Binası’nda hem Sultangazi’de yaşayan hemşerilerimize vermeye çalışıyoruz hem de başka ilçelerden gelen varsa eğitim almaları için yol açıyoruz” diye konuştu.

“Hem öğrendik hem de eğlendik” Deprem eğitimi alan Muhittin Dağ isimli öğrenci ise, “İçeride öğrendiklerimizi tazeledik. Hem öğrendik hem de eğlendik. Nasıl hayatımızı kurtaracağımızı öğrendik. Mesela bir anda üstümüze betonlar yağınca hemen hayat üçgeni yapmayı öğrendik” diye konuştu.

“10 bin kişiye bu eğitimi vermek istiyoruz” Trafikte yapılan her hareketin bir cana mal olabileceğini söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Trafik halinde bir bilinç oluşturmak için buradayız. Çocuklarımızla başlıyoruz bilinçlendirmeye, farkındalık oluşturmaya. Trafikte her hareketimiz bir cana mal olabilir. Her hareketimiz mal emniyetini tehdit edebilir. Bu yüzden bilinçlendirme çok önemli. Bugün burada çocuklarımızla birlikte trafik parkında eğitim programındayız. Bu programı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber okullar açıldığında yaklaşık 10 bin kişiye bu eğitimi vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.