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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olayın meydana geldiği nokta

Silahlı Saldırgan Silahlı Saldırı Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Meraklı vatandaşlar
-Olay yeri inceleme ekibi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Akşam saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde silah sesleri duyuldu. Bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının kim ya da kimler tarafından nasıl gerçekleştirildiği polis ekiplerince araştırılıyor. Kaçan silahlı saldırgan ya da saldırganlar aranıyor Olay, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen İ.A.'ya çevredeki vatandaşların iddiasına göre bir otomobil içerisinden defalarca silahla ateş açıldı. Kurşunlardan isabet alan İ.A. olduğu yere kanlar içinde düşerken silahlı saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan İ.A.'yı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen İ.A. hastanede yaşam mücadalesine devam ederken silahlı olarak olay yerinden kaçtıkları iddia edilen saldırganları yakalamak için polis ekipleri çok yönlü çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından karantina altına alınan bölgede tüm deliller toplanırken çevredeki güvenlik kameralarına polis el koydu.
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