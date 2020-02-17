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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli'de hisseli parsellerde başvuru süresi uzatılıyor, süreç 8 yıla çıkıyor İzle

Sultanbeyli'de hisseli parsellerde başvuru süresi uzatılıyor, süreç 8 yıla çıkıyor İzle

Başkan Hüseyin Keskin röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Alım Gücü Belediye Meclisi Siyasi Partiler Siyasi Parti Muhalefet 


- Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin mülkiyet süreciyle ilgili yeni gelişmeleri aktardı. Kanunun elverdiği tüm imkanları kullandıklarını ifade eden Başkan Keskin, başvuru süresinin uzadığını ifade etti.
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin tapu konusunda açıklamalar yaptı. Sözlerine, “Hepimiz bu ilçenin sakinleriyiz. Amacımız; ilçemizi hukuken 110 yıldır oyalayan ve hemşerilerimizin geliş sürelerine göre 60 yıldır bekledikleri, imarlı ve ifrazlı tapularını kısa sürede verebilmek. Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile ve TBMM’den çıkan 2 özel yasayla, tapu süreci hukuken çözüme kavuşmuştur. İyi niyetle yürüttüğümüz süreçte, maksadı sırf muhalefet etmek olanların, kumpasçılığı ve şantajcılığı mahkeme kararları ile tescillenmiş kişilerin, halkımızı yalan yanlış bilgilerle kışkırtmaya ve huzur ortamını bozmaya çalıştıklarını gördük.” dedi.
“Vatandaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağız” Tebligat sürecinde aceleci olmadıklarını ifade eden Başkan Keskin, “Hemşehrilerimiz rahat olsun. Tebligat sürecinde aceleci değiliz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın üzerinde oturduğu yerlerle ilgili haklarını sonuna kadar koruyacağız. Önümüzdeki geniş zaman diliminde daha önce tebligatını alan veya yeni başvuru yapan vatandaşlarımız tapusunu hemen almak isterse kendilerine de yardımcı olacağız. Herkesin sesine kulak veriyoruz. İlçe sakinlerimizle, muhtarlarımızla, dernek başkanlarımızla, siyasi partilerle, esnaflarımızla yaptığımız istişareler sonucunda tapu konusunda hemşehrilerimizin lehine olacak şekilde daha neler yapabiliriz konusunda çalışma başlatmıştık ve Mart ayı başında bu konuda önemli adımlar atma hazırlığı içerisindeydik. Kanuna dayalı oluşan bedellerde ödeme kolaylığı sağlamak için tebligat konusunda acele etmeyerek hemşehrilerimize zaman kazandırıyoruz. Mart ayının ilk haftası toplanan belediye meclisinde başvuru süresini 1 yıldan 2 yıla çıkartacağız. İlave olarak 5 yıl da taksit avantajıyla tapu süreci toplamda yaklaşık 8 yıla uzamış olacak.” şeklinde konuştu.
Akdi haleflik sistemi devreye giriyor Tapu sürecini yaklaşık 8 yıla yayacaklarının altını çizen Başkan Keskin, “Hemşehrilerimizle her ortamda birlikteyiz ve insanımızın alım gücünün farkındayız. Yeni bir avantaj olarak; süreci yaklaşık 8 yıla çıkaracak olmanın yanında, akdi haleflik sistemini de işleme koyacağız. 2/B uygulamasından da bilindiği gibi; akdi haleflik devri, yani noter aracılığı ile hak sahiplerinin istediği kişiye devir hakkı olacak. Hak sahipleri noter üzerinden, belediyenin sağladığı ödeme kolaylıkları ve avantajlarla birlikte varislerine veya diledikleri kişilere devir yapabilecek. Bu sayede hak sahiplerinin büyük bir çoğunluğu 400 m2 indiriminden faydalanacak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kanunun sağladığı tüm avantajları sonuna kadar kullanarak, %50 İndirim, 3 yıla yakın başvuru süresi ve 5 yıl taksit imkanından hak sahiplerini faydalandıracağız ve ödeme güçlüğü çeken kardeşlerimize böylece kolaylık sağlayacağız.” dedi.
“Deprem gerçeğini unutmamak gerekir” Başvuru sürecinin daha önce uzun tutulmamasının nedenini de açıklayan Başkan Keskin, “Burada şu önemli konuyu vurgulamalıyız. Ülkemizin deprem gerçeği var ve hızla önlemler almamız gerekiyor. Halkımızın tapu konusunda eli rahat olduğunda eskiden yaptıkları ve fiziken zayıf olan binalarını yenileme fırsatı doğuyor. Önümüzdeki yaklaşık 3 yıllık süreçte, hemşehrilerimiz diledikleri zaman mülkiyet ofisine başvurarak işlemlerini yapabilirler. Kimse bu konuda zorlanmayacak. Herkesin gönlü rahat olsun. Hızlı bir planlamayla tüm hak sahibi kardeşlerimizi davet edip toplantılar düzenleyerek her konuda bilgilendireceğiz. Ben Sultanbeylili kardeşlerimin, gerçeklerden uzak söylentilere ve insanımızın beklentilerini kendi siyasetine malzeme yapmaya çalışanlara itibar etmeyeceğine ve sağduyuyla sürece katkı sağlayacağına yürekten inanıyor tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.
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