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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultanbeyli'de binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli'de binanın çatısı alev alev yandı

ekiplerin müdahalesi

Çatı Katı Polis Sağlık Ekipleri Trol 

-olay yerinden detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın sebebiyle binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Necip Fazıl Mahallesi Sinop Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatı katında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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