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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli’de aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı

Sultanbeyli’de aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı

Kamyonetin görüntüsü

Kamera Geri Dönüşüm 

-Trafikten görüntü
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli'de aşırı yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı. Kamyonet sürücüsünün hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı. Sultanbeyli Atatürk Caddesi'nde araçların arasında ilerleyen kamyonetin yüklediği geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu çuvallar, tehlike oluşturdu. Akan trafikte kazaya davetiye çıkartan kamyonet, trafik ışıklarını ve elektrik tellerini teğet geçmesi yürekleri ağızlara getirdi. Kamyonet sürücüsü sorumsuz bir şekilde ilerleyerek hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canlarını tehlikeye soktu. Kamyonetin trafikteki tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamyonet sürücüsünün sorumsuz yük taşımacılığı, çuvalların devrilmesi halinde muhtemel kaza risklerini akıllara getirdi.
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