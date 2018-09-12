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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

yangından görüntü

Çatı Katı Trol 

-ekiplerin çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken binada maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 16.30 sıralarında Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden binanın çatı katında biranda alevler yükselmeye başladı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, aynı binada yaklaşık 2 ay önce de yangın çıktığı öğrenildi. (ÖY-
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