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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Sultanbeyli’de 2 katlı binada yangın çıktı

- Sultanbeyli’de 2 katlı binada yangın çıktı

İtfaiye müdahalesi

Çatı Katı Bild Yangına Müdahale Trol 

-Çevre ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de 2 katlı binada bulunan bir evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı düşünülen yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Keresteci Sokak’ta bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Evin çatı katında çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Evde yaşayan anne ve babanın işte, çocukların da okulda olduğu boş evde çıkan yangının sobadan kaynaklandığı düşünülüyor. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale kontrol altına aldı.
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