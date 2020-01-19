Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini gençlerle izledi

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( İSTANBUL )-Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı “ oyuncuları Sultanbeyli’de filmi gençlerle izledi İSTANBUL



- ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin oyuncuları Sultanbeyli’nde izleyiciyle buluştu. Film oyuncularında yer aldığı gösterimde Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin film gençlerle beraber izledi. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ve 17 Ocak’ta vizyona giren olan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi Sultanbeyli’nde izleyici ile buluştu. Sultanbeyli’de bir alışveriş merkezinde gösterilen filme oyuncular Serdar Gökhan, Selda Alkor, Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Levent Özdilek, Hamit İşitman, Atilla Güzeş, Mustafa Zeren, Erhan Ünlütürk katıldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in de katıldığı film gösterimine yoğun ilgi gösteren gençler izdihama neden oldu. Film gösterim öncesi ‘Dombra’ ile Türkiye ve dünyada şöhrete ulaşan Arslanbek Sultanbekov’un filmde yer alan müzikleri seslendirdi. Arslanbek Sultanbekov’un söylediği şarkılar büyük beğeni aldı.



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