Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini gençlerle izledi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini gençlerle izledi

öğrenciler

Alışveriş Beko Öğrenciler Film Gösterimi Alışveriş Merkezi 

-başkan
-oyuncular

( İSTANBUL )-Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı “ oyuncuları Sultanbeyli’de filmi gençlerle izledi İSTANBUL

- ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin oyuncuları Sultanbeyli’nde izleyiciyle buluştu. Film oyuncularında yer aldığı gösterimde Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin film gençlerle beraber izledi. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ve 17 Ocak’ta vizyona giren olan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi Sultanbeyli’nde izleyici ile buluştu. Sultanbeyli’de bir alışveriş merkezinde gösterilen filme oyuncular Serdar Gökhan, Selda Alkor, Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Levent Özdilek, Hamit İşitman, Atilla Güzeş, Mustafa Zeren, Erhan Ünlütürk katıldı.
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in de katıldığı film gösterimine yoğun ilgi gösteren gençler izdihama neden oldu. Film gösterim öncesi ‘Dombra’ ile Türkiye ve dünyada şöhrete ulaşan Arslanbek Sultanbekov’un filmde yer alan müzikleri seslendirdi. Arslanbek Sultanbekov’un söylediği şarkılar büyük beğeni aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı