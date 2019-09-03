Sultan 2. Abdulhamit'e Japon Prensi tarafından hediye edilen paravandan 22 adet gazete küpürü çıktı

-Kadınların titiz çalışması detay

-Kupürlerin açılması detay

-Milli Saraylar İdaresi Restorasyon ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu röp



( İSTANBUL ) - 132 yıl önce hediye edilen paravanın içerisinden 22 adet gazete kupürü çıktı- Çıkan gazete kupürleri titizlikle onarılarak sergilenmeye hazırlanıyor- 132 yıllık gazete kupürleri Japon tarihine ışık tutacak İSTANBUL



- 1887 yılında Avrupa seyahatine çıkan Japon Prens Komatsu tarafından Sultan İkinci Abdülhamit’e hediye edilen 6 parçalık paravanın içerisinde 22 adet gazete kupürü bulundu. 132 yıl önce hediyelere yastık görevi gören gazete kupürleri, Japon’da 1870-1887 tarihleri arasında yaşanan olayların aydınlatılmasına ışık tutacak. Edinilen bilgiye göre 1887 yılında Avrupa seyahatine çıkan Prens Komatsu ve yanında bulunan heyet Eylül ayında İstanbul’a geldi. Burada II. Abdülhamid’le görüşen prens, Japon İmparatoru Meiji tarafından gönderilen Japonların en şerefli nişanı Kikuka-Daijushô ve beraberinde getirdiği hediyeleri II. Abdülhamid’e taktim etti. Ziyarette Prens Komatsu’nun II. Abdülhamid’e hediye ettiği eşyaların arasında nakışlı bir paravan da yer aldı. Dolmabahçe Sarayı’nda uzun yıllardır sergilenen paravan, geçtiğimiz ay restore edilmek üzere Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi’ne getirildi.

Atölyedeki uzman restoratörler, analizleri esnasında ilginç detaylara rastladı. Paravanın iç astar bölümünde 1887 yılına ait gazete kupürleri bulundu. Bu gelişmenin ardından kupürler de koruma ve onarıma alındı. Yapılan analiz ve araştırmaların ardından gazete parçalarının Kanji alfabesiyle yazıldığı öğrenildi. Gazete parçalarından en erken tarihlisi 1870’ten başlayarak 11 Mayıs 1887 ve onu takip eden günleri işaret ettiği görüldü.

22 parçadan oluşan kupürlerin çoğunda reklam ve ilanlar yer alsa da, 1887’nin Japonya’sına ait önemli ipuçları verdiği görüldü.

Gazete parçalarından birisinin bir edebiyat gazetesine ait olduğu ve bu kupürde Japon şairlerin şiirlerinden kesitler yer aldığı görüldü.

Gündelik olayların anlatıldığı gazete parçalarında ise Çin’deki Amerikan elçiliğinden, Japonlara yönelik matematik öğretiminden, bankalar ve mali işlerden, koruma aletleri, genel günlük haberler, Japon mimarlık tarihine ilişkin yazılar ve hayvanlardan bahsedildiği ifade edildi. Gazete kupürleri hakkında bilgiler veren Milli Saraylar İdaresi Restorasyon ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, “Paravanımız milli saraylar envanterinde olan bir paravandır. Manşei Japonya’dır. 1887 yılında o zaman ki Japon prensi Avrupa seyahatine çıkıyor. Eylül 1887’de de İstanbul’a gelmiş. İstanbul’da Sultan İkinci Abdülhamit’in huzuruna çıkıyor. Dönemin imparatoru tarafından Sultan İkinci Abdülhamit’e tevdi edilen en şerefli nişanı taktim ederken beraberinde getirdiği hediyeleri de taktim ediyor. Bu paravan taktim edilen hediyelerden bir tanesidir. Özelliği de Japon el işleme sanatı ile ipek kumaş üzerine doğadan esinlenerek işlenen bezemeleri içermektedir. Tabi 132 yıl süresince tarihe ışık tutuyor. 132 yıllık sürede bir takım aşınma olmuş. Bu nedenle ekiplerimiz paravanı restorasyon ve konservasyona alıyorlar” açıklamasını yaptı. Çalışmalar sırasında 22 adet gazete kupürü bulunduğunu belirten Çapoğlu, “Arkadaşlarımız bakıyorlar ki iç astar kumaşının altında 22 adet gazete kupürü var. Arkadaşlarımızın ilgisini çekiyor. Araştırma ve incelemeler neticesinde gazete kupürlerinin 1870 ile 11 Mayıs 1887 tarihine denk düşen gazete kupürleridir. Gazetelerin edebiyat gazetesi olduğu ve Japon şairlerinden örnekler içerdiği, hatta bazı eserlerin kaç ciltten oluştuğu hakkında bilgiler var. Güncel olaylardan, elçiliklerden, emniyet, güvenlik konularından bilgiler var. Gündelik olaylardan kesitler var. Gazeteleri bir dolgu malzemesi, bir yastık görevi görsün diye kullanıldığını düşünüyoruz. Gazetelerin orijinalliğe zarar vermeden çalışmaları tamamlamak istiyoruz. Gazete kupürlerinin altına Japon kağıtlarını yerleştirdik. Bir dolgu malzemesi olarak değil bir eser olarak ilgi görüyor. Birkaç ay içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak eserlerin sergilenmesini istiyoruz. Eserler özgün bir şekilde bir araya getirilecek.” dedi.



