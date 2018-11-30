Süleymaniye Yenileme Projesi 1. Etap Başlama Töreni - Mevlüt Uysal - İSTANBUL
- Törenden detaylar - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması - KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım'ın konuşması - Fatih Belediye Başkanı Suver'in konuşmasıSüleymaniye Yenileme Projesi 1. Etap Başlama Töreni - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Süleymaniye Cami'ni yapmak için bir Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman gerekli ama, Süleymaniye'nin etrafında o kültürü yaşatmak için biz yeteriz"İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Süleymaniye Cami'ni yapmak için bir Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman gerekli ama, Süleymaniye'nin etrafında o kültürü yaşatmak için biz yeteriz." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Süleymaniye Yenileme Alanı Proje Temel Atma Töreni'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım katıldı. Törende konuşma yapan Mevlüt Uysal, projenin birinci etabının başlangıcını yaptıklarını belirterek, "Süleymaniye projesi aslında bu projemiz yeniden bir konut yapma, inşaat yapma projesi değil. Yeni bir şehir ihya etme projesi." şeklinde konuştu. Projenin eskiden var olan Süleymaniye semtini yeniden inşaa etme projesi olduğunu dile getiren Uysal, "İnşa etme derken, bunun içerisine yapıların yapılması, şehircilik anlayışının oturtulması, geçmişte var olan komşuluk hukukunun, semt anlayışının, şehirciliğe bakışın yeniden canlandırılması, her şey var. Önemli bir ayağı o şehirde yaşamak için, konutların, işyerlerinin mekanların oluşturulması. Onları yapmış olmak yeterli sayılmıyor. Süleymaniye projesi hepimiz adına en önemli proje olduğuna inanıyorum." dedi. - "Süleymaniye projesi bizim tekrar kültürümüzle barışmak demek"Uysal, "Süleymaniye projesi bizim tekrar kültürümüzle barışmak demek. Tekrar şehircilik anlayışımızla buluşmak demek. Tekrar İstanbul 'un eski görkemine kavuşması demek belki de. İstanbul öyle bir şehir ki dünyada 1500 sene baş şehirlik yapmış başka bir şehir yok. O kadar güzel bir şehir ki 3 ayrı medeniyete baş şehirlik yapmış bir şehir." ifadelerini kullanarak konuşmasına şöyle devam etti:"Süleymaniye bütün dünyaya şehircilik kültürünü, bizim medeniyetimizi aktarmış. Gel gör ki o Süleymaniye, o semtimiz, ilgisizlikten kendi kendine yıkılmış maalesef. Artık hep beraber yeniden inşa dönemi. Katar'dan gelip bu Süleymaniye projesine destek veriyor çözüm ortağımız. Sadece bir ticaret olarak değil aynı zamanda bir şehircilik algısı, bir medeniyet inşaası. Bu manada bakıldığı için geliyor omuz veriyor. Burada bu mekanlar yapıldığı zaman geçmişteki varolan Süleymaniye tekrar ayağa kalkacak. Süleymaniye bir cami olarak her ne kadar biliniyor olsa da Süleymaniye aslında bir kültürün ve medeniyetin yansımasıdır. Onu tekrar inşa etmemiz gerekiyor."Süleymaniye Cami'nin geçmişte etrafında bulunan medreselerin proje kapsamında bir üniversiteye tahsil edildiğini aktaran Uysal, konuşmasını şöyle tamamladı:"O dönemde mimari anlayışımız ahşap konutlardı, inşallah tekrar aynısı yapılacak. 330 tescilli bina olduğu gibi eski haliyle ve o malzemelerden yapılacak. Yenileme alanı olarak toplam 930 dönüm. Cami ve üniversite alanlarını çıkardığımızda 700 dönüm yenileme alanı var. Şu anda 102 dönümü başlıyor. Çok kısa zamanda bu etaplar tamamlanacak ve Süleymaniye projesi ülkemize örnek olacak. Çok güzel binalar inşa ettik ama o inşa ettiğimiz binaların belkide en önemlisini burada yeniden yapıyoruz. Metre kare olarak küçük olsa bile mana olarak çok büyük. 1. Etabı Büyükşehir, Fatih Belediyesi ve KİPTAŞ olarak yürütüyoruz. Ve aynı zamanda Katarlı proje ortağımızla beraber yürütüyoruz. Süleymaniye Cami'ni yapmak için bir Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman gerekli ama, Süleymaniye'nin etrafında o kültürü yaşatmak için biz yeteriz."KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım da, Yenileme alanı olarak 102 bin metrekarelik bölgenin proje alanı olarak ön görüldüğünü belirterek, "Bugün hukuki idari işlemlerimiz tamamlanmış olarak inşa faaliyetlere başlamış bulunuyoruz. 3 yıl içerisinde tamamlayarak bu güzel mahallenin inşaasını bitirmeyi planlıyoruz. 20 senedir KİPTAŞ da Genel Müdürlük yapıyorum. Yaptığımız işler bir tarafa Süleymaniye projesi bir tarafa. Bu proje çok önemli" dedi. Fatih Belediye Başkanı Suver de, şehirler kültür ve medeniyetlerin devam etmesi için çok önem teşkil ettiğini vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmaların ardından Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Fatih Belediye Başkanı Suver ve KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım, dua okunmasının ardından inşaatın temelini attı.