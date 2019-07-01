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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sulama kanalından çıkamayan mandaları itfaiye kurtardı - OSMANİYE

Sulama kanalından çıkamayan mandaları itfaiye kurtardı - OSMANİYE

- İtfaiye ekiplerinin mandaları sudan çıkarma çalışmasından görüntüleri - Sudan çıkan mandalarSulama kanalından çıkamayan mandaları itfaiye kurtardıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde girdikleri sulama kanalından çıkamayan mandalar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.Abdurrahman Gündeşlioğlu'na ait 4 manda Aydınlar köyü yakınlarında girdikleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait sulama kanalından çıkamadı.Gündeşlioğlu, kendi çabasıyla mandalarını kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki su dolu kanala girerek mandaları tek tek iple bağlayarak çıkardı.Kurtarılan mandalar, sahiplerine teslim edildi.

Sudan Sulama Kanalı 

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