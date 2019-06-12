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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Sulama kanalında mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

- Sulama kanalında mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

İtfaiye erinin köpeklerin mahsur kaldığı kanala girmesi

Yavru Köpek Mahsur Kaldı Köpek İstinat Duvarı Sulama Kanalı 

-İtfaiye erinin köpekleri duvarın yanından alması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de sulama kanalına düşüp, istinat duvarının yanında mahsur kalan iki yavru köpek ölmek üzereyken son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleden geçen sulama kanalının istinat duvarının yanından köpek sesleri geldiğini duyan mahalleli durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erleri su akan kanalın içine girerek duvar kenarındaki iki yavru köpeği çıkardı. Yavru köpekler ölmek üzereyken itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Kurtarma çalışması yaklaşık 10 dakika sürdü. (GC-
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