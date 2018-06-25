Sulama kanalında akıntıya kapılan kişinin cesedi bulundu - ADANA
- Olay yerindeki cenaze aracından görüntü - Cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna getirilmesi - Cenazenin morga kaldırılmasıGÜNCELLEME - Adana 'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişinin cesedi bulundu - Merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine olay yerinin yaklaşık 3 kilometre uzağında ulaşıldıCESEDİN BULUNMASI EKLENDİADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında 25 - 30 yaşlarındaki bir erkeğin akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olaya tanık olan üç kişi, ekiplerin gelmesini beklemeden kanala girerek akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı.Vatandaşların kurtarmaya çalıştığı kişi, bir süre sonra suda kayboldu.Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi, olay yerine gelerek bölgede arama çalışması başlattı.Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan Cumali Coşkuner, kendisinin olay yerinin yakınında esnaf olduğunu belirterek, "Bir kadının uyarmasıyla kanalda akıntıya kapılan kişiyi fark ettim. Cebimdeki paraları çıkartıp kanala girdim. Benim dışımda da o kişiyi kurtarmak için kanala girenler vardı. Birlikte kurtarmaya çalıştık ama akıntıya kapılarak kayboldu." dedi. Su altı ekibi, kanalda yaptığı aramayla olay yerinin yaklaşık 3 kilometre uzağında kaybolan kişinin cesedine ulaştı. Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespitine çalışılıyor.