Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu - ADANA Haberi

Sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu - ADANA Haberi

- Olay yeri - Su altı ekibinin kanalda arama yapması - Genci kurtarmaya çalışan esnafın açıklaması Adana 'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu - Merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişinin bulunması için kurtarma ekipleri çalışma başlattıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir kişinin akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olaya tanık olan üç kişi, ekiplerin gelmesini beklemeden kanala girerek akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı.Vatandaşların kurtarmaya çalıştığı kişi bir süre sonra suda kayboldu.Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi, olay yerine gelerek bölgede arama çalışması başlattı.Polis suda kaybolan kişinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan Cumali Coşkuner, kendisinin olay yerinin yakınında esnaf olduğunu belirterek, "Bir kadının uyarmasıyla kanalda akıntıya kapılan kişiyi fark ettim. Cebimdeki paraları çıkartıp kanala girdim. Benim dışımda da o kişiyi kurtarmak için kanala girenler vardı. Birlikte kurtarmaya çalıştık ama akıntıya kapılarak kayboldu." dedi.

Kanald Polis Bild Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı