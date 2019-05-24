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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen çocukları vatandaş kurtardı - ADANA

Sulama kanalına düşen çocukları vatandaş kurtardı - ADANA

- Sulama kanalına düşen çocukların kıyıya çıkması - 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - Çocukları kurtaran Müslüm Temel'in konuşması Adana 'da sulama kanalına düşen çocukları vatandaş kurtardıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde, sulama kanalına düşen iki çocuğu, çevredeki vatandaş kurtardı.Alınan bilgiye göre, Çakır Seyrek (13) dengesini kaybederek, Mavi Bulvarı'ndaki sulama kanalına düştü.Durumu fark eden arkadaşı Necati Yıldız (16), suya atlayarak Seyrek'i kurtarmak istedi.Kanalda boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaşı, çevredeki Müslüm Temel suya girerek kıyıya çıkardı.Seyrek ve Yıldız'a, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi Gesi Sulama Kanalı 

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