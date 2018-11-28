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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Cenaze aracından görüntüler

İlk Müdahale Cenaze Sudan Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

-Yakınlarından detaylar

( ŞANLIURFA - EK) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da dengesini kaybederek sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, evlerinin yakınlarında olan sulama kanalında dengesini kaybedip düşen 3 yaşındaki İsa Bulut, yakınlarının seferber olduğu kurtarma çalışmasında Bulut sudan çıkarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Bulut’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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