Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sulama kanalına düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Olay yerinde bekleyen yakınları ve köylüler

Dalgıç Polis Polis Jandarma Sulama Kanalı 

-jandarma ekiplerinden detay
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğun arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki Abdulkadir K., henüz bilinmeyen bir nedenle bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuğun arama çalışmaları dün saat 16.00’dan itibaren devam ediyor. Bölgede, su altı dalgıç polisleri, jandarma ve köylüler yaklaşık 12 kilometrelik kanal boyunda arama çalışmalarını sürdürüyor. Kanal boyunda çaresiz bekleyen Abdulkadir K.'nın yakınları ise yürek burktu.
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı