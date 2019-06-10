Sulama kanalına düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğun arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki Abdulkadir K., henüz bilinmeyen bir nedenle bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuğun arama çalışmaları dün saat 16.00’dan itibaren devam ediyor. Bölgede, su altı dalgıç polisleri, jandarma ve köylüler yaklaşık 12 kilometrelik kanal boyunda arama çalışmalarını sürdürüyor. Kanal boyunda çaresiz bekleyen Abdulkadir K.'nın yakınları ise yürek burktu.

