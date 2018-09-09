- Sulama kanalına düşen çocuğa kalp mesajı yapıldı

-- ekiplerin kalp masajı yapıları

-- yaralı çocuğunu 112 ile hastaneye gidişi

-- detaylar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde düştüğü su kanalında boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki çocuk güçlükle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Foça Mahallesi 874. sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan sazlık alanda çakmak gazı kokladığı iddia edilen 16 yaşındaki U.E.A. dengesini kaybederek yan tarafında bulunan su kanalına düştü. U.E.A. suya düştüğü yerden arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından kanaldan çıkartıldı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk etti. Olay yerine gelen ekipler kalbi duran U.E.A’ya yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yaparak müdahale etti. U.E.A, 112 Acil Ambulans ile daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. U.E.A’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MY-OD)

