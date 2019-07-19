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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı

Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiyeden sulama kanalına düşen ineği kurtarma operasyonu

Kurtarma Operasyonu Sulama Kanalı Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-İneğin kurtarılması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı. Erzincan - Çağlayan yolu üzeri Köprübaşı (Binkoç) Köyü civarında bugün saat 14. 00 sıralarında meydana gelen olayda, bir büyükbaş hayvan otlak arazinin yanındaki sulama kanalına girdi. Sulama kanalındaki bataklığa ayakları saplanan büyükbaş hayvan uzun süre çıkamadı. Bunun üzerine durum Erzincan İtfaiye Müdürlüğüne haber verildi.
Gelen ihbarı kısa süre içerisinde değerlendiren itfaiye ekipleri kurtarma işlemini gerçekleştirmek için teçhizatlarını yanlarına alıp 1 araç, 3 personel ile olay yerine 15 dakika içerisinde vardı. Büyükbaş hayvan, halat ve araç merdiveni yardımı ile düştüğü sulama kanalından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Hayvanının kurtarılmasından dolayı mutlu olan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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