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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çocuğun cesedinin bulunduğu yer

Jandarma Küçük Çocuk Gesi Sulama Kanalı 

-Sulama kanalı
-Hayatını kaybeden çocuğun fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Kuskuncuk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte dolaşmaya çıkan 4 yaşındaki Alperen Ünlü, mahalle dışında bulunan sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybedip suya düştü. Suyun kuvveti ile sürüklenen küçük çocuk, gözlerden kayboldu. Yanındaki arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine bölgeye gelen baba Mustafa Ünlü, oğlunun hareketsiz bir şekilden yaklaşık 5 kilometre ileride kanal içinde buldu. Hastaneye kaldırılan Alperen Ünlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından jandarma tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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