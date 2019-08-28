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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şuhut'ta Zafer Haftası etkinlikleri Hüseyin Kağıt konseriyle devam etti

Şuhut'ta Zafer Haftası etkinlikleri Hüseyin Kağıt konseriyle devam etti

-Şuhut'ta Zafer Haftası Hüseyin Kağıt konseriyle devam etti

Ses Sanatçısı Karahisar 

--Şuhut'ta Hüseyin Kağıt rüzgarı esti
---Ses Sanatçısı Hüseyin Kağıt'tan Mehmetçiğe moral ziyareti
--Ses Sanatçısı Hüseyin Kağıt Mehmetçik için bestelerini söyledi

( AFYON KARAHİSAR)-Ses sanatçısı Hüseyin Kağıt'tan Mehmetçiğe moral ziyareti AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Zafer Haftası etkinlikleri Hüseyin Kağıt konseriyle devam etti. Şuhut Belediyesi'nin katkılarıyla Şuhut Şehir Stadyumunda düzenlenen konseri, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnş. Müh. Ali Diren, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.
Ses Sanatçısı Hüseyin Kağıt, birbirinden güzel besteleriyle dinleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Ses Sanatçısı Hüseyin Kağıt, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a bu güzel konsere vesile olmasından dolayı teşekkür etti. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise Şuhut halkı için sosyal etkinlikler kapsamında daima çalışacaklarını belirtti.
Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen konserin ardından Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden ses sanatçısı Hüseyin Kağıt, birbirinden güzel besteleriyle Mehmetçiğe moral depoladı. Ani ziyareti ile Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki Mehmetçiklere sürpriz yapan sanatçı, birbirinden güzel bestelerini seslendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Kağıt'a teşekkürlerini iletti.
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