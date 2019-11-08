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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Şuhut’ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı

Şuhut’ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı

motosikletlerden detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- 14 motosiklet sürücüsüne 17 bin 356 lira para cezası, 6 motosiklet ise trafikten men edildi AFYON KARAHİSAR

Para Cezası Trafik Kuralları Karahisar Motosiklet Sürücüsü 


- Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tescilsiz motosikletler toplanarak otoparka çekildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde tescilsiz motosikletler toplandı. Şuhut ilçesinin cadde ve sokaklarında toplum huzurunu bozucu davranışlarda bulunan, motosiklet egsozunu patlatma gibi trafik kurallarına uymayan davranışlarda bulunan tescilsiz motosikletler toplanarak çekici yardımı ile otoparka çekildi. 14 motosiklet sürücüsüne toplam 17 bin 356 lira para cezası uygulanırken, 6 motosiklet ise trafikten men edildi. Trafik ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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