Şuhut’ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı



- Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tescilsiz motosikletler toplanarak otoparka çekildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde tescilsiz motosikletler toplandı. Şuhut ilçesinin cadde ve sokaklarında toplum huzurunu bozucu davranışlarda bulunan, motosiklet egsozunu patlatma gibi trafik kurallarına uymayan davranışlarda bulunan tescilsiz motosikletler toplanarak çekici yardımı ile otoparka çekildi. 14 motosiklet sürücüsüne toplam 17 bin 356 lira para cezası uygulanırken, 6 motosiklet ise trafikten men edildi. Trafik ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi.



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