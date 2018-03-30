Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı - HARTUM
: - Sadık Abdullah Abdulmacid naaşı omuzlar üzerinde taşınması - Cenaze töreninden detaylar - Son yolculuğuna uğurlanmasıHARTUM (AA) - Sudan 'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nda (İhvan) 1999 - 2008 tarihleri arasında eski genel gözlemci görevini yürüten Sadık Abdullah Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı.Dün akşam vefat eden 92 yaşındaki Abdulmacid'in Umdurman kentinde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Abdulmacid'in naaşı "El - Bekri kabristanı" önünde bulunan meydanda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İhvan Genel Gözlemcisi Avdullah Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki İslami faaliyetlerin sembol isimlerinden Abdulmacid'in dün akşam Umdurman kentinde tedavi gördüğü askeri hastanede vefat ettiğini belirtti.