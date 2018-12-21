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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sudan'daki Beyaz Nil eyaletinde OHAL ilan edildi - ATBARA

Sudan'daki Beyaz Nil eyaletinde OHAL ilan edildi - ATBARA



: - Nil Nehri eyaletine bağlı Atbara kentindeki Hürriyet Köprüsü ve Atbara Çarşısı'nda meydana gelen gösteriler Sudan 'ın başkenti Hartum ve çeşitli kentlerde ekonomideki kötü gidişatı protesto için düzenlenen gösteriler sebebiyle Sudan 'ın Beyaz Nil eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ve dışarı çıkma yasağı ilan edildi.Beyaz Nil eyaleti yerel hükümetinden yapılan açıklamada, OHAL ilan edilen eyalette ikinci bir emre kadar 18.00 ile 06.00 saatleri arasında dışarı çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi.Açıklamada, eyaletteki yüksek öğretim dahil bütün okullardaki eğitim ve öğretime ara verildiği aktarıldı.Söz konusu kararla birlikte Sudan 'da OHAL ilan edilen kent sayısı 4'e yükseldi.Kuzey Kordofan eyaletine bağlı El - Ebyad kenti ile Nil Nehri eyaletine bağlı Atbara kentleri de benzer protestolara sahne oldu.

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