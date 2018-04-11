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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sudan'da temel ve dini eğitimi birleştiren tarihi Kur'an mektepleri: 'Halve' - HARTUM

Sudan'da temel ve dini eğitimi birleştiren tarihi Kur'an mektepleri: 'Halve' - HARTUM

Sudan'da temel ve dini eğitimi birleştiren tarihi Kur'an mektepleri: "Halve" - HARTUM

: - Kadiriyye Halvesi ve Camisinden detaylar - Kuran eğitimi alan Sudanlılardan detaylar - Kadiriyye Halvesi ve Camisi sorumlusu Muhammed el - Hayr İbrahim ile röportaj - Kuran eğitimi alan öğrencilerden detaylar - Kadiriyye Halvesi'nden mezun olan Muhammed Hayr ile röportajHARTUM (AA) - Sudan'da geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ancak hala ülkenin en büyük dini platformlarından biri olan "Halve" isimli Kur'an mekteplerinde okuyan çocuklar, hem temel düzeyde eğitim görüyor hem de İslami ilimler tahsil ederek, Kur'an - ı Kerim hafızlığını tamamlıyor.İslam dünyasında "Küttab" olarak bilinen mekteplerle benzerlik arz eden, ilköğretim düzeyinde matematik, okuma ve yazma gibi temel eğitimin de verildiği bu okullarda, her yıl çok sayıda çocuk hafızlığını tamamlıyor ve İslami ilim tahsil ediyor.

Matematik İslam Benzerlik Kullar Öğrenciler 

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