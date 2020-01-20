- Sudan’da Patlama: 7 Ölü

- Sudan'ın başkenti Hartum'da meydana gelen patlamada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Başkent Hartum'un kuzeyindeki Al-Shaqla bölgesinde bir düğün töreninde patlama yaşandı. Patlamada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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