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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Sudan’da bilanço artıyor

- Sudan’da bilanço artıyor

olay yerinden görüntüler

( HARTUM ) HARTUM

Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Başkent Genelkurmay 


- Sudan’da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölü sayısı 13’e yükseldi. Sudan güvenlik güçleri, başkent Hartum’da bulunan genelkurmay başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren darbe karşıtlarına sert şekilde müdahalede bulundu. Sudanlı Profesyoneller Derneği, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı müdahalede ölü sayısının 13’e yükseldiğini duyurdu. Grup tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

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