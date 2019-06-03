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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Sudan’da Bilanço 30 Yükseldi

- Sudan’da Bilanço 30 Yükseldi

protesto görüntüleri

( HARTUM ) - Sudan’da bilanço 30 yükseldi HARTUM

Protesto Askeri Cunta Oturma Eylemi Ağır Yaralı Ameliyathane 


- Sudan ordusunun başkent Hartum’da Genelkurmay Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan göstericilere ateş açması nedeniyle başlayan olaylarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Sudan ordusunun başkent Hartum’da Genelkurmay Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren darbe karşıtlarına müdahalede bulunmaya devam ediyor. Sudan Doktorları Merkez Komitesi (CCSD), çıkan olaylarda ölü sayısının 30’a çıktığını ileri sürdü. CCSD yetkilileri, ağır yaralıların hala ameliyathanelerde ve yoğun bakımda bulunduğunu söyledi.

Sudan ordusu ise müdahale emri verildiği iddialarını reddetti. Gün içinde mobil internet kesilirken akşam saatlerine doğru ülkedeki 3 mobil ağlardan birisi olan MTN, internet hizmetini kesintili ve yavaş olarak vermeye başladı.
Protestolara öncülük eden Sudan Profesyonelleri Birliği (SPA), halkı sokağa davet ederken telekomünikasyon firmalarında çalışanların askeri cuntaya karşı boyun eğmemeye çağırdı. Sudan’da toplu gösteriler bir yılını doldurmaya yakışırken, göstericiler Nisan ayında Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesi için orduya yardım ettiler. Yönetimi ele geçiren askeri cuntanın sivil yönetimi sağlamaması üzerine protestocular orduya karşı eylemlere başladı.

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