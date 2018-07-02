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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suda kaybolan tur rehberinin sosyal medya paylaşımı yürek burktu: 'Demem o ki çok derin denizlere daldık'

Suda kaybolan tur rehberinin sosyal medya paylaşımı yürek burktu: 'Demem o ki çok derin denizlere daldık'

Jandarmanın ve sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarından detay

Sosyal Medya Kanyon Deniz Polisi Okyanus Sahil Güvenlik 

-Rehberin kaybolduğu bölgeden görüntüler
-Rehberin sosyal medya paylaşımları ve fotoğrafları

( SAMSUN -TOPLU) Suda kaybolan tur rehberinin sosyal medya paylaşımı yürek burktu: "Demem o ki çok derin denizlere daldık" - Şahin Kaya Kanyonu'na atlayan tur rehberi kayboldu - Kanyonda kaybolan tur rehberinin sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu - "Dalıyorum bazen düşünüyorum yaşadığımız hayatın ne kadar boş olduğunu" - "Demem o ki çok derin denizlere daldık, çok akıntıya kapıldık ama ne imdat diye bağırdık ne de tutunacak bir dal aradık, her şeyi oluruna bıraktık" SAMSUN

- Samsun Vezirköprü'deki Şahin Kaya Kanyonu'nda özel bir şirketin tur rehberi tekneden suya atlayarak kayboldu. Kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'un sosyal medya paylaşımı ise yürekleri burktu. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahin Kaya Kanyonu'nda dün suya atlayan tur rehberi suda kayboldu. Daha sonra suda kaybolan rehber Selçuk Korkut için deniz polisinden yardım istendi. Şahinkaya Kanyonu'na gelen dalgıçlar derinliğin fazla olmasından dolayı yaptıkları arama çalışmalarında bir sonuç alamadı. Kaybolan rehber için Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istendi. JAK timinin bugün kanyona gelerek arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. Öte yandan kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'un sosyal medyada 7 Haziran'da yaptığı paylaşımı ise yürekleri burktu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Dalıyorum bazen düşünüyorum yaşadığımız hayatın ne kadar boş olduğunu. Soruyorum kendime kim bu geminin kaptanı, nereye dönük bu dümen. Cevabını ararken bakıyorum ki her şey sahte ortada ne gemi var ne kaptan hepsi başka bir dümen. Demem o ki çok derin denizlere daldık, çok akıntıya kapıldık ama ne imdat diye bağırdık ne de tutunacak bir dal aradık, her şeyi oluruna bıraktık. Anlayacağın o ki arkadaş bu okyanusu geçmek için ne binecek bir gemiye ihtiyacımız var ne de yol gösterecek kaptana, sakın yanılıp kapılma akıntımıza..."
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