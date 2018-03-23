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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Suda çürümüş halde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Suda çürümüş halde bulunan cesedin kimliği belirlendi

-ARŞİV-

Cenaze Kömür Ocağı Urus Cenaze Aracı Sudan 

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Cesedin sudan çıkarılması ve cenaze aracına taşınması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Menteşe ilçesinde suda çürümüş halde bulunan cesedin, kayıp Refik Vural’a ait olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak tarihinde Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkisinde çıntar toplamaya giden bir vatandaşın köpeği suda erimiş halde bir ceset buldu. Köpek sahiplerinin Bayır Jandarma Karakol ekiplerine bilgi vermesinin ardından, uzun süre suda kalıp çürüdüğü belirlenen ceset Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri, bölgede kayıp şahıs başvurularını incelediğinde 2017 yılının Mayıs ayında kayıp başvurusunda bulunan Kezban Vural’dan alınan DNA örneklerini İzmir Biyoloji İhtisas dairesine gönderdi. Burada DNA örneklerinin karşılaştırması sonucu cesedin kayıp Refik Vural’a (45) ait olduğu tespit edildi. Açık kömür ocağı havzasında bulunan cesedin üzerindeki elbiseler Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilirken, yapılan incelemede kıyafetler üzerinde herhangi bir kesici ve delici alet ile ateşli silah izi bulgusuna rastlanmadı.
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