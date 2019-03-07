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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suçüstü yakalanan hırsız; ”Doyuramıyorum karnımı” diye kendisini savundu

Suçüstü yakalanan hırsız; ”Doyuramıyorum karnımı” diye kendisini savundu

Cihan B.’in karnımı doyuramıyorum demesi

Polis Bild Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Cihan B.’in polis otosundaki görüntüsü
-Olay yerinden genel görüntüler
-Çalıntı mont ve tabletlerin görüntüsü

( ADANA )- Adana’da eli fenerle iş yerine soymaya giren bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı ADANA

- Adana’da bir kişi hırsızlık için girdiği oto yıkama dükkanı içerisinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan hırsız,” Ailem yok. Doyuramıyorum karnımı” diyerek kendisini savundu. Olay, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama dükkanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama dükkanı içerisinde eli fenerli bir kişi gören vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cihan B. (24)’ü suçüstü yakaladı. Cihan B.’in elinde bulunan poşette çalıntı 2 tane tablet ile deri mont çıktı. Gözaltına alınan Cihan B., “Ailem yok, karnımı doyuramıyorum. Yalan mı söyleyeyim” diyerek kendisini savundu.
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