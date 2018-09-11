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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Sucukları iç çamaşırına gizleyen hırsız kamerada

Sucukları iç çamaşırına gizleyen hırsız kamerada

cep telefonu görüntüsü

Güven Timleri Güvenlik Kamerası Hırsız İç Çamaşırı Cep Telefonu 

-Şüphelinin arabayla yürümesi
-İç çamaşırına sucuğu koyması
-Kasadan geçmesi
-Polisin durdurması
-Sucukların çıkarılması

( ANTALYA )- Antalya’da bir zincir market şubesinden iç çamaşırının içine koyduğu iki kangal sucukla çıkmaya çalışan şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı - Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA

- Antalya’da bir zincir market şubesinden iç çamaşırının içine koyduğu iki kangal sucukla çıkmaya çalışan şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesinde bir AVM’nin içindeki zincir market şubesinde meydana geldi. AVM’de görevli Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri market bölümünde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi takibe aldı. Elinde market arabasıyla müşteri gibi dolaşan şüpheli kasaya yöneldiği esnada eline aldığı iki kangal sucuğu iç çamaşırının içine koydu. Bu durumu fark eden ekipler, şüpheliyi çaldığı sucuklarla kasalardan geçmek üzereyken suçüstü yakaladı. Aranan şüphelinin üzerinden 2 adet kangal sucu çıktı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan ve gözaltına alınan A.Ü.’nün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan hırsızlık olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde market arabasıyla reyonlar arasında bir süre dolaşan şüphelinin, dönüşte fark ettirmeden iki sucuğu iç çamaşırının içine koyduğu görüldü.
Bu sırada kasa önünde müşteri gibi davranan polisler, telefonla ilgilenerek kasaların önünden geçen şüpheliyi durdurdu.
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