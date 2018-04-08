Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Sucuk yeme yarışması - KAYSERİ

Sucuk yeme yarışması - KAYSERİ

- Sucukların pişirilmesi - Yarışmanın hazırlık aşaması - Erciyes A.Ş Yönetim kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı röportaj - Yarışmacılardan görüntü - Yarışmanın başlaması - Yarışmacılardan sucuk yerken görüntü - Yarışma birincisi Ahmet Kütük röportaj - Ödül töreninden görüntüler Kayseri 'de sucuk yeme yarışması - Erciyes'te "Erciyes'te sucukla patla" sloganıyla sucuk ekmek yeme yarışması düzenlendiKAYSERİ (AA) - Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Erciyes'te sucukla patla" sloganıyla düzenlenen sucuk yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.Erciyes AŞ tarafından Tekir Kapı'da düzenlenen etkinlik öncesi, aşçılar tarafından mangalda pişirilen sucuklar yarışmacılara dağıtılırken sucuğun yanında çay ve su da ikram edildi. 10 kişinin mücadele ettiği yarışmada 10 dakikada 8 sucuk ekmek yiyen Ahmet Kütük birinciliği kazandı. Yarışmada Tarık Aydın ikinci, Ömer Faruk Aktan üçüncü oldu.Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, yaptığı konuşmada, Erciyes Kayak Merkezi'nin ziyaretçi ve aktivite sayısını yükselterek yoluna devam ettiğini söyledi.

Kayak merkezinde sadece kış sporu yapmadıklarını aynı zamanda halkın ilgisini çekecek, kentte sosyal ve kültürel farklılık oluşturacak etkinlikler organize ettiklerini ifade eden Cıngı, şunları aktardı:"Bugün yapmış olduğumuz yarışmada Erciyes'te sezonun devam ettiğini insanlarımıza duyurduk. Erciyes Dağı, Kayseri 'nin en önemli değerlerinden olmasının yanı sıra sucuk, pastırma, çemen gibi bir çok değerimiz de Kayseri 'nin asırlardır devam ettirdiği bir gelenek. Fakat Kayseri 'nin sucuğu ülkemizde ve dünyada beklediğimiz, istediğimiz yerde değil. Maalesef herhangi bir global markamız yok. Gözlemlediğimizde, Amerika ve Avrupa ülkelerinde yüzyıllardır hamburger ve sosis yeme yarışmaları düzenleniyor. Ben çok iyi bir televizyon izleyicisi olmamama rağmen bunları bir yerde denk geliyor ve izliyorum. Bizim hepsinden çok daha lezzetli ve değerli ürünümüz olmasına rağmen maalesef bu aktivitelerde geri kalıyoruz. Bu iş, Erciyes'e düştü. Hem dağımızı gündemde tutmak hem de sucuk yeme yarışmasını gündeme getirmek için bugün ilkini yaptık. İnşallah bundan sonra da devam edecek."Yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Yarış Televizyon Çemen Hamburg Kış Sporu 

İlgili Foto Galeriler
Almanya'da Bıçaklı SaldırıAlmanya'da Bıçaklı Saldırı
G20 Zirvesi Protestolarında 196 Polis YaralandıG20 Zirvesi Protestolarında 196 Polis Yaralandı
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı