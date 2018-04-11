Sucuk çalan kediyi kafese hapsettiler



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir marketten sucuk çaldığı iddia edilen kediyi yakalayan çalışanlar kediyi kafese koyarak cezalandırdı. 48 saat boyunca kafeste tutulan kediyi hayvanseverler kurtardı Ortakent mahallesinde bulunan bir süper markete girerek sucuk çaldığı öne sürülen kedi iddiaya göre market yetkilileri tarafından bir kafese koyularak cezalandırıldı. Bodrum hayvan hakları dernek Başkanı olayı duyar duymaz marketin depo kısmına gitti. Kediyi 48 saat boyunca kafeste tutan yetkililerden şikayetçi olan Fisun Uslu kedi markete girdiyse uzaklaştırılır böyle ceza verilmez diyerek tepki gösterdi. KEDİYE ELLEMEYİN NOTU Kediyi yakalayarak marketin deposunda bulunan bir kafese kitleyen yetkililer birde kafesin üzerine not yazdı. Kedinin bulunduğu kafese kimsenin ellememesini isteyen yetkililer "Kamera var izlenmektedir, ellemeyin" notu ile hayvan severleri çılgına çevirdi. Bu duruma tepki gösteren bir market çalışanı ise gizlice hayvanın çırpınmasını ve bağırışlarını kameraya çekerek Hayvan severlere gönderdi. 48 SAAT REHİN KALDI Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, kendisine ulaşan görüntülerin ardından hayvan severlerle beraber markete giderek 48 saat kafeste rehin kalan kediyi kurtararak doğal ortamına bırakılmasını sağladı.

