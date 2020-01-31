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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 11’e yükseldi

Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 11’e yükseldi

Adliyeden görüntü

Uttu Suç Örgütü Irak 

-Gözaltına alınan şahıslardan görüntü
-Gözaltına alınan şahıs 'Kaç kişiyi kaçırdınız?' sorusuna 'Dalgamı geçiyorsunuz' şeklinde cevap verdiği görüntü
-arşiv görüntü

( DENİZLİ )- Gazetecilerin 'Kaç kişiyi kaçırdınız?' sorusuna 'Dalgamı geçiyorsunuz' şeklinde cevap verdi- 2’i kadın 7 kişi tutuklanmasının ardından 4 şüpheli daha tutuklandı- Suç örgütünden şikayetçi oldu: “Tabanca zoru ile şikayetinden vazgeçmesi istendi” DENİZLİ

- Denizli’de kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoyan suç örgütü, 2’si kadın 7 kişi tutuklandı. Suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri geçtiğimiz gün organize suç örgütünü takibe aldı. Takibe alınan suç örgütü zorla alıkoyma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, adam kaçırma ve gasp suçlarına karıştıkları iddia edilen 2'si kadın 7 kişiyi önceki gün gözaltına aldı. Suç örgütü operasyonu kapsamında 7 kişi R.D. isimli kişiyi zorla kaçırarak 3 gün boyunca bir evde kelepçe takmak suretiyle zorla tuttuğu ve gasp edildiğinden dolayı Taylan Y., Abdullah K., Barış D., Deniz D., Ersin E., Hatice Ö. ve Cemil C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyedeki işlemlerden sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.Suç örgütüne karışan 4 kişi tutuklandıPolis ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda 2’si kadın 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.R.A, Ö.Ö, F.A, S.G çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı. C.A. ve B.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yanı sıra adliyeye getirilen şahıslar gazetecilerin 'Kaç kişiyi kaçırdınız?' sorusuna 'Dalgamı geçiyorsunuz' şeklinde cevap verdi.Zorla şikayetinden vazgeçirmek istedilerŞikayetçi olan Ö.S. ifadesinde geçtiğimiz gün tutuklanan 7 şahsın, yakınlarının tehdit ettiğini ve gece aracının önünü keserek zorla kaçırıldığını belirttiği öğrenildi. Şahıs, tabanca zoru ile bir bağ evine götürüldüğünü ve şikayetinden vazgeçmesi isteyerek serbest bıraktıklarını ifade etti.

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