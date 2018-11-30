Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Suç örgütü operasyonu - KOCAELİ

Suç örgütü operasyonu - KOCAELİ

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu - Kocaeli , İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için Kocaeli , İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 12 mermi, bir miktar esrar, bir ruhsatsız pompalı tüfek, tüfeğe ait 28 kartuş, çok sayıda suçta kullanılan banka kartı, mağdur şahısların bilgilerinin bulunduğu listeler ve dolandırıcılık suçunda kullanılan çok sayıda telefon ile SIM kartları ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Suç Örgütü Operasyonu Suç Örgütü Dolandırıcılık Pompalı Tüfek Banka Kartı 

İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı