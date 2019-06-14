Suç makinesi Eskişehir'de yakalandı

-Sağlık kontrolü çıkışından görüntüler

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- 54 suçtan aranan firari Eskişehir'de yakalandı ESKİŞEHİR



- Kendini elektronik ev aletleri yetkili servisi olarak tanıtarak gittiği evlerden beyaz eşya alıp internet üzerinden satan ve 54 ayrı suçtan aranan zanlı Eskişehir'de yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 2018 ve 2019 yılları içerisinde internet üzerinden oluşturmuş olduğu sahte profil ile kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtan şahsın, kendilerini arayan müştekilerden ürünü tamir için aldıkları öğrenildi. Almış oldukları ürünleri geri getirmedikleri veya parça değişimi için para almak suretiyle vatandaşları dolandırıldığının tespit eden ekipler, olayı araştırmaya başladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü kentteki hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi sebebiyle kurduğu özel ekip, müştekilerin ve görgü tanıklarının vermiş olduğu eşkaller doğrultusunda güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. incelemelerin sonucunda dolandırıcılık olayını Engin D. (33) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilerek saklandığı Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ikameti izlenmeye başlandı. Zanlının evden çıktığını fark eden polis ekipleri ve Engin D. arasındaki kısa süreli kovalamaca sonrasında zanlı yakalandı. Zanlının 54 ayrı olaydan aranıyormuş. Şüpheli Engin D.'nin; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de 'Cezaevi firarı, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi 54 ayrı olaydan arandığı ve halen cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.

