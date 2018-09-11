Subasar ormana 'Amerikan beyaz kelebeği' tehdidi - SAMSUN
Subasar ormana "Amerikan beyaz kelebeği" tehdidi - SAMSUN - Kızılırmak Deltası Su basar ormanının drone ile görüntüsü - Ormanlardan görüntüler - Tırtıl halinde olan Amerikan Beyaz kelebeği'nin görüntüleri - Zarar gören ağaçların görüntüsü - Prof. Dr. Celal Tuncer ile röportaj - Muhtar Veli Aydın ile röportaj - DetaylarSubasar ormana "Amerikan beyaz kelebeği" tehdidi - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'ndaki subasar ormandaki birçok ağaç, sayıları artan Amerikan beyaz kelebeği yüzünden kuruma tehlikesiyle karşı karşıya - OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Tuncer:"Amerikan beyaz kelebeği, mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlara neden olabiliyor. Bu nedenle ilk nesil dönemi olan haziran ayının ilk 15 günü ile 2'nci nesil dönemi ağustos ayının 2'nci 15 gününde mekanik mücadele etmek önemlidir. Aksi takdirde birçok ağaç ve bitkiye zarar verir"SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda yer alan subasar ormandaki birçok ağaç, sayıları artan Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) zararlısı nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Samsun 'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, biyolojik zenginliğiyle dikkati çekiyor.Deltadaki subasar ormandaki birçok ağaçta görülen kuruma ise başta deltadaki Yörükler Mahallesi sakinleri olmak üzere çevrecileri tedirgin ediyor.Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Tuncer, yaklaşık 20 bin hektarlık alanı kaplayan subasar ormandaki ağaçlarda inceleme yaptı.Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikan beyaz kelebeğinin her 4 ile 5 yıl arasında artış göstererek bölgede çoğaldığını söyledi.
Amerikan beyaz kelebeği zararlısının birçok bitki ve ağaç türüne zarar verdiğine işaret eden Tuncer, ''Birçok bitki ile beslenebilme kabiliyetinde olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak, farklı alanlarda yeni zararlara neden olabiliyor. Ülkemizde iki nesil verebiliyor. Bu nedenle ilk nesil dönemi olan haziran ayının ilk 15 günü ile 2'nci nesil dönemi ağustos ayının 2'nci 15 gününde mekanik mücadele etmek önemlidir. Aksi takdirde birçok ağaç ve bitkiye zarar verir. Kızılırmak Deltası'ndaki ağaçlara da zarar vermekte. Buradaki ağaçlar tehdit altında.'' dedi. Amerikan beyaz kelebeği zararlısı ile mücadelenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Tuncer, bu zararlının önlem alınmadığı takdirde ciddi ekonomik kayıplara neden olabileceğini de kaydetti. 19 Mayıs Yörükler Mahallesi'nin muhtarı Veli Aydın ise mahalle sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası subasar ormanlarında çok sayıda ağacın dallarında kurumalar olduğunu belirtti. Deltanın kendileri için önemli olduğunu, bir an önce önlem alınmasını istediklerini ifade ederek gerekli yerlere müracaatta bulunduklarını belirten Aydın, ''Yıllardır burada yaşıyoruz. Zaman zaman bu tür zararlıları gördük ancak bu yıl ormandaki ağaçların yüzde 60'tan fazlası zarar gördü. Kuruma noktasına geldi. Zararlılar, bütün yaprakları yerken ağaçların da kurumasına neden oluyor. Konu ile ilgili etkili mücadele yapılması için yetkili kurumlara dilekçe verdim. Çözüm bekliyoruz.'' diye konuştu. Doğa Koruma ve Mili Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise Amerikan beyaz kelebeğinin Karadeniz Bölgesi'nde sıkça görülmeye başlandığı, özellikle de bu yıl Kızılırmak Deltası'ndaki subasar ormanlarda bulunan ağaçlarda fazla görüldüğünü belirtti. Yetkililer, zararlılara karşı gerekli araştırmaların yapılarak mücadele çalışmalarına başlandığını da dile getirdi.