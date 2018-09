Su ve bazlama diyarında festival heyecanı

-Genel ve detay



( ANKARA )- Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney: “Kızılcahamam, Ankara’nın arka bahçesi, vatandaşlarımızın sürekli rağbet gösterdiği bir yer"- "Kızılcahamam’da her şeyden önce 3 tane suyumuz var. Cenabı Allah’ın hiçbir yere vermediği nimetler var. Meşhur Kızılcahamam Madensuyumuz var. Termal suyumuz var, hamamlarımız, kaplıcalarımız çalışıyor. İçme sularımız var, Ankara’yı su anlamında besleyen en büyük ilçelerden biriyiz"- Kızılcahamam AK Parti Kampına hazır- Başkan Güney:- " “Partimizin Kızılcahamam Kampı’nı özlemle bekliyoruz” ANKARA



- Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, 7-8 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kültür, Sanat ve Su Festivali’ne vatandaşları davet ederek Festival ile ilgili merak edilenleri cevapladı.Başkan Güney, “Kızılcahamam, Ankara’nın arka bahçesi, vatandaşlarımızın sürekli rağbet gösterdiği bir yer" dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ilçede her yıl gerçekleştirilen Kültür, Sanat ve Su Festivali’ne ilişkin bilgilendirmede bulundu. İHA ekibini makamında ağırlayan Güney, Festivalin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. 7-8 Eylül de gerçekleştirilecek programın pek çok etkinliği barındırdığına işaret eden Güney, “Festivalimizde çok tanınmış sanatçılarımız yer alacak. Türkiye genelinden güreşçilerimiz gelecek. Karakucak Güreşlerimiz yapılacak, halk danslarımız var, halk topluluğumuz var. 7’sinde Cuma namazı ile birlikte ölmüşlerimize, şehitlerimize bir mevlit-i şerif okutacağız. Daha sonra saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacağız. Tüm ilçe halkımızla, protokolümüzle beraber halk oyunlarımızı izleyeceğiz. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı buraya gelecek, protokol konuşmalarımızın ardından yürüyüş tertipleyerek, bizim Şehitler Ağacımıza yürüyerek devam edeceğiz. Orada şehitlerimizi anıp bir dua yapacağız, daha sonra da Belediye’nin önüne kadar geleceğiz” ifadelerini kullandı. Organizasyon kapsamına Kızılcahamamlılarla bir araya gelecek ünlü isimleri sıralayan Güney, “Festivalin birinci günü Ömer Faruk Bostan Konseri olacak, saat 20.00’de başlayacak. Aysel Yakupoğlu ve Uğur Işılak sahne alacak. İkinci gününde de saat 10.00’da Karakucak Güreşleri başlayacak ve saat 16.00’ya kadar devam edecek. Burada dereceye giren güreşçilerimizi mükafatlandıracağız. Arkasından da saat 20.00’de İlçe Stadımızda sanatçılarla birlikte olacağız. Burada da Çubuklu Cem, İsmail Altunsaray ve Tan Taşçı konserleriyle Festivalimizi tamamlamış olacağız” dedi.

“Kızılcahamam, Ankara’nın arka bahçesi, vatandaşlarımızın sürekli rağbet gösterdiği bir yer” Güney, Kızılcahamam’a gelen misafirlerin pek çok doğal kaynakla karşılaşacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kızılcahamam’da her şeyden önce 3 tane suyumuz var. Cenabı Allah’ın hiçbir yere vermediği nimetler var. Meşhur Kızılcahamam Madensuyumuz var. Termal suyumuz var, hamamlarımız, kaplıcalarımız çalışıyor. İçme sularımız var, Ankara’yı su anlamında besleyen en büyük ilçelerden biriyiz. Kızılcahamam’ın meşhur bazlaması var, etimiz, sucuğumuz var. Yöresel ürünlerimiz şu an itibariyle Kızılcahamam’ın tüm köylerinde sebze, meyvelerimiz pazarlarda satılmaya başladı.

Tamamen yöresel ürünlerden oluşan bir ortamın içindeyiz. Vatandaşlar burada rahatlıkla kışlık erzak ihtiyaçlarını giderebilir. Kızılcahamam, Ankara’nın arka bahçesi, vatandaşlarımızın sürekli rağbet gösterdiği bir yer.” “Partimizin Kızılcahamam Kampı’nı özlemle bekliyoruz” AK Parti’nin bu sene Kızılcahamam’da yaz kampına girecek olmasının hatırlatılması üzerine, Güney, “Bizim en büyük üzüntümüz buydu. Partimiz buraya sürekli kampa geliyordu. İlçemizi bu vasıtayla tüm dünyaya duyurmuştuk, tanınırlık oranı çok yükseklere çıkmıştı. Fakat Partimizin kamplar bir sekteye uğradı. Büyük çabalarımız sayesinde bu yıl buraya gelmesi kesinleşti. Nasip olursa, 5-6-7 Ekim’de Partimiz buraya kampa gelecek. Biz de özlemle bekliyoruz. Kızılcahamam’ımız, Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı, Parti temsilcilerimizi karşılamaya hazır” ifadelerini kullandı.