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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Su sayaçlarını çalan şüpheli tutuklandı - TEKİRDAĞ

Su sayaçlarını çalan şüpheli tutuklandı - TEKİRDAĞ

- Şüphelinin su saatlerini çaldığı apartmana girmesine dair güvenlik kamera kaydı - Şüphelinin adliyeye getirilişi - Hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde iki günde 20 su sayacını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.Gazi Osman Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Bağlık, İstasyon ve Fevzi Paşa mahallelerinde iki günde 19 adresteki 20 su sayacı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanlardaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.Ekipler, su sayaçlarını çalarak çantasına koyduktan sonra kaçan şüphelinin 18 yaşındaki Suriye uyruklu S.S. olduğunu belirledi.Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kamera Kaydı Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Su Sayacı 

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