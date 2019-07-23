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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Su sayacı hırsızıyla apartman sakini arasındaki kovalamaca kamerada

Su sayacı hırsızıyla apartman sakini arasındaki kovalamaca kamerada

Zanlının yer aldığı güvenlik kamera görüntüleri

Adam Yaralama Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Osmanpaşa Harekete Geç 

-Şüphelinin, apartman önünde çevre kontrolü yapması
-Binaya giren zanlının elinde poşetle çıkması(gk)
-Şüpheli ile apartman sakini arasında yaşanan kovalamaca
-Serkan T.’nin karakoldan adliyeye sevk edilişi
-Karakolun dış görüntüsü
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Gaziosmanpaşa’da su sayaçlarına dadadan hırsız yakalandı İSTANBUL

- İSTANBUL

Gaziosmanpaşa’da, farklı tarihlerde apartman dairelerindeki su sayaçlarını çalan hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızın apartman sakini tarafından kovalandığı anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, farklı tarihlerde ilçedeki bazı apartman dairelerine ait 19 su sayacı, kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalındı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak günlerce faillerin izini sürdü. İncelenen bir güvenlik kamera görüntüsünde, apartman sakinine yakalanan hırsız ile vatandaş arasında yaşanan kovalamaca yer aldı. Yapılan eşkal çalışmalarında, saatleri çaldığı ileri sürülen Serkan T. (31) 21 Temmuz’da polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan T., emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece “açıktan hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yakalanan sayaç hırsızının, 16’sı açıktan hırsızlık, 5’i uyuşturucu ticareti ve kullanımı ve taksirle adam yaralama gibi poliste 22 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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