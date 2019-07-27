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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Su kuyusunu tamire giden kişi ölü bulundu - MANİSA

Su kuyusunu tamire giden kişi ölü bulundu - MANİSA

- Yakınların cenazeyi bekleyişi, - Cenazenin traktör ile cenaze nakil aracına nakli,Su kuyusunu tamire giden kişi ölü bulunduMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde, mahallesine ait su kuyusunu tamire giden kişi ölübulundu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Akgül (64), sabah saatlerinde mahalleye ait su kuyusunun borusunu değiştirmek için evinden çıktı.Bir süre sonra kendisine ulaşamayan yakınları, kontrol için gittikleri kuyunun yakınında Akgül'ü hareketsiz halde yerde buldu.Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Ceset, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma Cenaze Sağlık Ekipleri Trol 

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