Su kuyusuna düşen at kurtarıldı

-Kuyudan atın çıkarılması

-Kuyudan çıkarılan atın görüntüsü

-Genel ve detaylar



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin başaralı operasyonu sonucu kuyudan çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Akpınar İçeri Bahçe mevkiinde Tahir Karabalık’a ait at suyu kuyusuna düştü. Olay yerine çağrılan itfaiye personeli 10 metre derinlikteki kuyuya inerek atı halata bağladı. Halat yardımıyla kuyudan çıkartılan at sahibine teslim edildi.