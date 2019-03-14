Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Su kuyusuna düşen at kurtarıldı

Su kuyusuna düşen at kurtarıldı

Kuyunun içerisindeki at

-Kuyudan atın çıkarılması
-Kuyudan çıkarılan atın görüntüsü
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin başaralı operasyonu sonucu kuyudan çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Akpınar İçeri Bahçe mevkiinde Tahir Karabalık’a ait at suyu kuyusuna düştü. Olay yerine çağrılan itfaiye personeli 10 metre derinlikteki kuyuya inerek atı halata bağladı. Halat yardımıyla kuyudan çıkartılan at sahibine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Mersin'de Kan Donduran CinayetMersin'de Kan Donduran Cinayet
Ankara'da Yakıt Treni Raydan ÇıktıAnkara'da Yakıt Treni Raydan Çıktı
Kayseride Kamyon Dehşet SaçtıKayseride Kamyon Dehşet Saçtı
Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...
FETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi YakalandıFETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi Yakalandı
İnşaat İşçileri O Halde Görünce Şoka Girdi!İnşaat İşçileri O Halde Görünce Şoka Girdi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı