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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Su kaplumbağasını Caretta Caretta sandı, o anları böyle kaydetti

Su kaplumbağasını Caretta Caretta sandı, o anları böyle kaydetti

Barajda yüzen yavru su kaplumbağasından görüntü

Kamera Cep Telefonu 

-Vatandaşın ilginç sunumu

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Feke ilçesinde barajda gördüğü yavru su kaplumbağasını Caretta Caretta sanan vatandaş cep telefonu kamerasıyla yaptığı sunum ile izleyenleri güldürdü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçyazı Köyü Menge Barajında gördüğü su kaplumbağasını Caretta Caretta sanan Ramazan İmir adlı vatandaş eline cep telefonunu alarak kayda başlayarak bir yandan da kendince sunum yapmaya başladı.
Yavru su kaplumbağasını Caretta Caretta olarak anlatan Ramazan İmir kendince yorum yaparak bölgede ilk defa Caretta Caretta yavrusu gördüğü şeklinde sunum yapmaya başladı.
Sosyal medyadan da videosunu paylaşan vatandaşın ilginç sunumu izleyenleri de güldürdü.
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